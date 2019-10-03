Памфилова рассказала, какие качества ценит в людях

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ценит в людях умение сопереживать другим и оставаться человеком при любой высокой должности.

"Одно качество — любое, самое замечательное — его мало. Для меня важен все-таки набор каких-то качеств. Если говорить просто о людях, то конечно, человек должен всегда оставаться человеком. Может быть, сейчас выделю одно качество, очень важное: всегда сопереживать тому, что происходит с другим. В разных ситуациях попытаться представить себя на месте другого человека: а что бы ты делал, когда бы ты оказался в такой ситуации", — сказала Памфилова в интервью телеканалу "Россия-24".

Она также добавила, что считает важным "неравнодушие, доброжелательность, умение при любой высокой должности оставаться человеком".