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Лавров: Не в наших правилах выкручивать партнерам руки 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
Лавров: Не в наших правилах выкручивать партнерам руки
Фото: РИА Новости
Россия была и остается открытой для нового взаимовыгодного сотрудничества с абсолютно всеми государствами и интеграционными объединениями, поэтому любые обвинения в адрес Москвы в попытках расколоть Евросоюз не соответствуют действительности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава российского МИД отметил, что в рамках масштабной информационной кампании против России Москву будут обвинять "во всех смертных грехах", в том числе в попытках ослабить "европейскую солидарность".
"Это не соответствует действительности. Мы такими категориями не мыслим. Не в наших правилах выкручивать партнерам руки, ставить их перед выбором "с нами или против нас", тем более вмешиваться в их внутренние дела", — цитирует РИА Новости слова Лаврова.
Глава внешнеполитического ведомства также всем, от кого исходят подобные обвинения, стоит прекратить свои геополитические игры и начать руководствоваться общепринятыми правилами межгосударственного общения, установленными в Уставе ООН.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , МИД , ЕС , ООН , РИА Новости , Москва
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