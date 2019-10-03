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Лавров обвинил США в опасной ситуации в Персидском заливе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Лавров обвинил США в опасной ситуации в Персидском заливе
Фото: РИА Новости
Развитие событий в зоне Персидского залива подошло к опасной черте во многом из-за действий США, возрастают риски военного столкновения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью арабской газете «Аш-Шарк Аль-Аусат».
«Развитие событий в зоне Персидского залива подошло к опасной черте. Взрывоопасная ситуация в регионе — во многом следствие безответственной политики Вашингтона, который не только отказался соблюдать взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, одобренного резолюцией 2231 СБ ООН, но и своими провокационными действиями ведет дело к дальнейшей эскалации», — приводятся слова Лаврова на сайте МИД.
Он отметил, что из-за этого возрастают риски «возникновения крупномасштабного военного столкновения», что вызывает у Москвы «серьезную обеспокоенность».
«Нельзя допустить, чтобы регион оказался втянут в разрушительное вооруженное противостояние, чреватое катастрофическими последствиями не только для стран Залива, но и мира в целом», — сказал Лавров.
Также он высказался о возможности возвращения Сирии в Лигу арабских государств.
«Прогресс на политическом треке актуализирует вопрос, связанный с давно назревшей необходимостью возвращения Дамаска в лоно «арабской семьи». Имею в виду Лигу арабских государств. Многое здесь будет зависеть от позиции Саудовской Аравии, к голосу которой прислушиваются и в регионе, и за его пределами», — сказал Лавров.
Он также отметил, что единственным легитимным основанием для военного присутствия иностранных государств в Сирии может быть приглашение законных властей либо резолюции СБ ООН. Иран, напомнил министр, находится в САР по просьбе Дамаска, в отличие от США, которые «прославились» на весь мир противоправными антисирийскими силовыми акциями».
«В частности, имею в виду ракетные удары 7 апреля 2017 года и 14 апреля 2018 года. Сегодня, когда основные силы ИГИЛ в Сирии разгромлены, возникают вопросы относительно цели сохраняющегося американского присутствия на сирийской земле. Складывается устойчивое ощущение, что задача Вашингтона — не допустить восстановления территориальной целостности САР, что является прямым нарушением резолюции СБ ООН 2254. Рассчитываем, что США выполнят обещание, которое дал Дональд Трамп еще в декабре 2018 года, о выводе американских военнослужащих из Сирии», — заявил Трамп.
Замглавы МИД России Сергей Вершинин ранее заявил, что США не смогут решить проблемы в Персидском заливе, отправив туда дополнительный контингент военных.
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Политика , Сергей Вершинин , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Совбез ООН , Лига арабских государств , Исламское государство , Газета "Аш-Шарк аль-Аусат" , США
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