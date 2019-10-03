Путин уволил главу ФСИН

«Освободить от занимаемой должности < … > Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службой исполнения наказаний», — сказано в документе.

Президент РФ Владимир Путин назначил Корниенко директором ФСИН в июне 2012 года. Он сменил на этой должности Александра Реймера

Александр Корниенко с 2001 по 2002 год являлся заместителем главы Федеральной службы охраны России, в 2002–2012 годах — директором Государственной фельдъегерской службы.

Имеет ряд государственных наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Кто станет его преемником на посту директора ФСИН, пока не известно.