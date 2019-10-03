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Путин уволил главу ФСИН 

360tv.ru 44 минуты назад
Президент России Владимир Путин освободил от должности главу ФСИН Геннадия Корниенко. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
«Освободить от занимаемой должности < … > Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службой исполнения наказаний», — сказано в документе.
Президент РФ Владимир Путин назначил Корниенко директором ФСИН в июне 2012 года. Он сменил на этой должности Александра Реймера.
Александр Корниенко с 2001 по 2002 год являлся заместителем главы Федеральной службы охраны России, в 2002–2012 годах — директором Государственной фельдъегерской службы.
Имеет ряд государственных наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Кто станет его преемником на посту директора ФСИН, пока не известно.
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Политика , Видео , Александр Реймер , Геннадий Корниенко , Владимир Путин , Федеральная служба охраны , ФСИН
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