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Путин поручил МЧС провести внеплановые учения 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
Путин поручил МЧС провести внеплановые учения
Фото: РИА Новости
Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке.
Правительству совместно с МЧС предстоит до марта 2020 года внести поправки, предоставляющие постоянный и бесплатный доступ МЧС к информационным ресурсам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. А также предусмотреть ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.
Правительству совместно с МЧС нужно рассмотреть вопросы о создании механизма обязательного отчуждения в муниципальную собственность участков, подвергшихся негативному воздействию вод, в результате которого находящиеся на них жилые помещения признаны непригодными, — после получения собственниками социальных выплат, передачи им жилых помещений. А также рассмотреть вопрос о сравнительной оценке финансово-экономических последствий строительства защитных сооружений и (или) возмещения ущерба в случае их отсутствия.
Правительству совместно с властями Амурской области, Приморья, Хабаровского края и Еврейской автономной области для ликвидации последствий паводка, произошедшего в июле-августе, президент поручил принять меры по предоставлению гражданам, утратившим жилье, жилых помещений в соответствии с нормами; организовать ремонт жилья; реализовать право детей на получение образования; организовать работы по оценке ущерба; помочь гражданам в восстановлении печного отопления; оперативно завершить формирование списков пострадавших от паводка и имеющих право на получение выплат, а также граждан, нуждающихся в обеспечении жильем и в капремонте жилья; и в скорейшие сроки восстановить объекты связи, инфраструктуры, административных зданий.
Кроме того, предстоит предоставить субсидии бюджетам Амурской области, Приморья, Хабаровского края и Еврейской автономной области на возмещение сельхозтоваропроизводителям затрат на уплату лизинговых платежей и процентов по кредитам (займам), а также оказание поддержки в восстановлении посевных площадей. Еще глава государства поручил оценить ущерб личным подсобным хозяйствам и принять решение о его возмещении, и рассмотреть вопрос о компенсации огородникам.
МЧС поручено провести внеплановые учения и тренировки с привлечением органов власти и организаций с отработкой вопросов готовности к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Властям Амурской области, Приморья, Хабаровского края и Еврейской автономной области следует проинформировать пострадавших от паводка о местах оказания помощи, порядке восстановления документов, праве на выплаты; а также организовать работу по всесторонней поддержке в решении проблем, вызванных чрезвычайной ситуацией, пожилым, одиноким, инвалидам.
Также Владимир Путин рекомендовал главам Амурской области, Приморского, Хабаровского края и Еврейской автономной области посетить пострадавшие от паводка территории и пообщаться с гражданами.
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Комментарии1
Политика , Владимир Путин , МЧС
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