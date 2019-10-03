Пушков оценил реакцию CNN на шутку Путина о «вмешательстве»

«Американцы довели себя до истерики фейками о «российском вмешательстве» в свои выборы. Отныне им мерещатся вечные происки русских, даже на никому не интересных выборах в Конгресс», — написал Пушков в Twitter.

«Поэтому они жалуются: Путин шутит на эту тему, а нам не до шуток, у нас хаос… Self-induced paranoia (англ. «самовнушенная паранойя» — прим. ВЗГЛЯД)», — заключил сенатор.

Так Пушков прокомментировал сообщение телеканала CNN, в которой говорится, что американцы «вряд ли будут смеяться над такой шуткой, учитывая, к какому хаосу в США привела эта тема».

Напомним, накануне Путин, отвечая на вопрос о вероятности «вмешательства» России в предстоящие американские выборы, заявил: «По секрету вам скажу: да. Обязательно будем это делать… Только никому не говорите».

Российский лидер также ответил на вопрос о возможности «вмешательства» России в будущие выборы в Соединенных Штатах, вспомнив знаменитую фразу экс-премьера Британии Терезы Мэй . «Highly likely (»весьма вероятно»)», — сказал Путин.

Также президент заявил, что Россия не совершила ни одного деструктивного шага против США, тем, кто считает иначе, нужно привести доказательства.