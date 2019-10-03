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Мособлдума согласовала перестановки в правительстве региона 

ТАСС 45 минут назад
Мособлдума согласовала кадровые перестановки
Фото: РИА Новости
Московская областная дума согласовала назначения министра ЖКХ Евгения Хромушина и министра по безопасности и противодействию коррупции Романа Каратаева на посты заместителей председателя правительства области, а также повышение вице-премьера региона Игоря Трескова до вице-губернатора.
Кандидатуры Трескова, Хромушина и Коротаева на рассмотрение в Мособлдуму внес губернатор региона Андрей Воробьев, согласно регламенту. После согласования в парламенте области останется только техническая часть — подписание приказа о назначении.
"Первого октября губернатор Андрей Юрьевич Воробьев внес кандидатуры Трескова Игоря Борисовича на должность вице-губернатора, Хромушина Евгения Акимовича на должность заместителя председателя правительства, Коротаева Романа Александровича на должность заместителя председателя правительства", — сообщил в ходе заседания Мособлдумы постоянный представитель губернатора Московской области в региональном парламенте Александр Горбылев.
Фракции Единой России, КПРФ и ЛДПР в Мособлдуме поддержали назначения. После этого состоялось тайное голосование депутатов. По словам заместителя председателя Мособлдумы Никиты Чаплина, который огласил итоги голосования, кандидатуры Трескова, Хромушина и Коротаева депутаты поддержали единогласно.
"Разрешите от имени депутатов Московской областной думы поздравить наших коллег с новыми назначениями, пожелать им успехов", — подвел итоги голосования председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов.
В пресс-службе Мособлдумы ТАСС уточнили, что Коротаев сохранил пост руководителя главного управления региональной безопасности Подмосковья, у него будет двойная должность. Хромушин же оставит пост министра ЖКХ региона, таким образом, должность главы МинЖКХ Подмосковья будет вакантной.

Состав правительства

Вице-губернаторами области сейчас являются Ильдар Габдрахманов (первый вице-губернатор), Александр Чупраков, Наталья Виртуозова и Дмитрий Пестов. Пост первого зампреда правительства Подмосковья занимает Ольга Забралова, также вице-премьерами региона являются Дмитрий Куракин, Максим Фомин, Игорь Тресков, Вадим Хромов и Мария Нагорная.
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Комментарии
Политика , Андрей Воробьев , Наталья Виртуозова , Мария Нагорная , Ольга Забралова , Игорь Брынцалов , Игорь Тресков , Вадим Хромов , Евгений Хромушин , Ильдар Габдрахманов , Максим Фомин , Дмитрий Куракин , Дмитрий Пестов , Александр Чупраков , Единая Россия , КПРФ , ЛДПР , Минстрой , Правительство московской области , ИТАР-ТАСС
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