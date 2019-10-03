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Путин поздравил Меркель и Штайнмайера 

RT на русском 1 час назад
Путин поздравил Меркель и Штайнмайера
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера с Днём германского единства.
«Объединение Германии — событие исторического масштаба, ознаменовавшее окончание холодной войны в Европе и открывшее новую страницу в отношениях между нашими государствами», — приводит пресс-служба Кремля слова из поздравительной телеграммы.
Путин выразил уверенность, что развитие российско-германского сотрудничества отвечало бы коренным интересам народов России, Германии и Европы.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с Днём германского единства.
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Политика , Франк-Вальтер Штайнмайер , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Германия
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