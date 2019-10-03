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Лукашенко поздравил Штайнмайера 

RT на русском + ещё 11 2 часа назад
Лукашенко поздравил Штайнмайера
Фото: RT на русском
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с Днём германского единства.
«Наши государства являются надёжными партнерами, разделяют основные ценности и имеют общие интересы, в том числе в укреплении безопасности в Европе и мире, повышении благосостояния граждан на принципах устойчивого развития», — приводит Белта сообщение пресс-службы белорусского лидера.
Лукашенко отметил важную роль для развития Европы воссоединение Германии в 1990 году.
«Надеюсь на продолжение насыщенного новым содержанием двустороннего диалога и плодотворное сотрудничество в разных отраслях взаимного интереса», — отметил белорусский президент.
Ранее Лукашенко заявил о выходе отношений Белоруссии и КНР на новый уровень.
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Политика , В мире , Европа , Франк-Вальтер Штайнмайер , Александр Лукашенко , Германия
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