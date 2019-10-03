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Захарова на китайском языке поздравила Пекин с 70-летием образования КНР 

ТАСС + ещё 4 59 минут назад
Захарова на китайском языке поздравила Пекин
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга перешла на китайский язык, чтобы поздравить КНР и ее граждан с 70-летием образования.
"Я получила большое количество просьб от наших китайских журналистов — я так поняла, они транслировали в том числе заинтересованность китайской аудитории, — чтобы эти поздравления прозвучали на китайском языке. Не могу себе отказать в удовольствии удовлетворить эту просьбу", — отметила она, после чего произнесла несколько фраз на китайском языке.
"Переводить, думаю, не стоит, я уже все сказала, — продолжила Захарова. — Могу только еще раз подчеркнуть, что современная история Китая — это череда впечатляющих достижений в социально-экономическом, научно-техническом развитии. КНР заняла достойное место в системе мировых хозяйственных связей, завоевала высокий авторитет в международных делах. В России искренне рады этим достижениям, желают новых успехов дружественному Китаю".
Захарова напомнила, что 2 октября также исполнилось 70 лет с установления дипломатических связей между Россией и Китаем.
Родители Марии Захаровой долгое время работали в посольстве РФ в Китае. Сама она в совершенстве владеет китайским языком.
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Комментарии1
Политика , Мария Захарова , МИД , Китай
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