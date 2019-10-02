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Лавров заявил, что плана «Б» по выполнению минских договоренностей быть не может 

ТАСС 36 минут назад
Запасного плана по выполнения минских соглашений не может быть, они являются базой для урегулирования на юго-востоке Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы Первого канала. Текст опубликован в среду на сайте российского дипведомства.
"Плана "Б" быть не может. минские соглашения — это база, на которой должно все выстраиваться", — сказал министр.
Никакие отступления от принципов минских соглашений, включая проведение амнистии и закрепления особого статуса Донбасса в конституции Украины, невозможны, заявил Лавров.
"Поэтому [поскольку "формула Штайнмайера" уже представляет компромисс] никаких отходов от базовых принципов минских соглашений, включая амнистию, особый статус, закрепленный в конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила минским соглашениям, — подчеркнул глава МИД РФ. — Это все остается неизменным, без этого ничего не получится".
Сроки проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) будут определять сами лидеры, заявил Лавров.
"Это решать президентам", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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Комментарии
Политика , Украина , Сергей Лавров , МИД
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