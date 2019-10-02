Лавров заявил, что плана «Б» по выполнению минских договоренностей быть не может

Запасного плана по выполнения минских соглашений не может быть, они являются базой для урегулирования на юго-востоке Украины . Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров , отвечая на вопросы Первого канала. Текст опубликован в среду на сайте российского дипведомства. "Плана "Б" быть не может. минские соглашения — это база, на которой должно все выстраиваться", — сказал министр. Никакие отступления от принципов минских соглашений, включая проведение амнистии и закрепления особого статуса Донбасса в конституции Украины, невозможны, заявил Лавров. "Поэтому [поскольку "формула Штайнмайера" уже представляет компромисс] никаких отходов от базовых принципов минских соглашений, включая амнистию, особый статус, закрепленный в конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила минским соглашениям, — подчеркнул глава МИД РФ. — Это все остается неизменным, без этого ничего не получится". Сроки проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) будут определять сами лидеры, заявил Лавров. "Это решать президентам", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.