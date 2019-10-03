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Кремль запустил процесс масштабной реформы выборов в Госдуму 

Ura.Ru + ещё 1 1 час назад
Кремль запустил масштабную реформу выборов в Госдуму
Фото: ТАСС
Администрация президента РФ начала сбор инициатив об изменении избирательного законодательства под выборы в Госдуму, которые должны состояться в 2021 году. Одним из самых заметных предложений называется идея о возвращении избирательных блоков.
«Собирают предложения и по изменению законодательства, и по новым партийным проектам, и по оценке депутатского корпуса», — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.
Сейчас Кремль получает различные предложения по реформированию правил проведения выборов в ГД от политтехнологов, представителей «Единой России» и региональных властей.
Главной новацией может стать возвращение избирательных блоков. По данным издания, выборы в Хабаровском крае и Москве показали, что за счет одномандатников единороссы могут и не получить нужное преимущество на выборах в Госдуму-2021. В связи с этим в Кремле якобы готовы, «разложив яйца в разные корзины», попытаться сохранить контроль над конституционным большинством в нижней палате парламента.
Ранее «URA.RU» писало о том, что глава ЦИК Элла Памфилова предложила Кремлю изменить законы о выборах. Ее инициативы разделены на три части: о цифровизации выборов, о корректировке муниципального фильтра и о полной отмене досрочного голосования и голосования по открепительным талонам.
Среди ключевых предложений Памфиловой, предложение установить лимит 5% на выборах глав регионов и заксобраний для сбора подписей муниципальных кандидатов. Также руководитель ЦИК хочет установить ограничение в 0,5% подписей избирателей, необходимых на любом уровне для выдвижения в депутаты. В данный момент барьер составляет 3%.
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Комментарии3
Политика , ЖКХ , Энергетика , Элла Памфилова , Администрация Президента РФ , Единая Россия , Госдума , Центризбирком России , Ведомости
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