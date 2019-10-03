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Украинские военные остались недовольны «формулой Штайнмайера» 

Lenta.ru + ещё 67 1 час назад
Украинские военные остались недовольны «формулой Штайнмайера»
Фото: Lenta.ru
Украинские военные отнеслись с недоверием к решению руководства страны подписать «формулу Штайнмайера» по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом рассказал в интервью «Би-би-си Украина» бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк.
«Сейчас должна быть активная работа проведена, чтобы неоднозначности эти (связанные с пониманием необходимости «формулы Штайнмайера» среди военных — прим. «Ленты.ру») исправить, иначе это огромный риск», — сказал он.
По его словам, опасение командования армии вызвала необходимость разводить войска в зимнее время, поскольку это сложно, а движение по открытой местности без прикрытия листвы деревьев будет опасно для солдат. Кроме того, разведение войск приведет к увеличению «серой зоны», что в свою очередь создает условия для диверсионных групп и снайперов и «открывает простор для провокаций», подчеркнул экс-секретарь СНБО.
Данилюк отказался отвечать на вопрос, что его желание уйти в отставку могло быть связано с нежеланием нести ответственность за возможные неудачи при реализации «формулы Штайнмайера».
Также в интервью он признался, что имел серьезный конфликт с главой офиса президента Владимира Зеленского Андреем Богданом, и причиной его отставки стало несогласие с политическим курсом, на котором настаивает администрация главы государства. Он также обвинил Богдана в поддержке интересов своего бывшего начальника, олигарха Игоря Коломойского, и подчеркнул, что это может привести к серьезным репутационным потерям Украины.
1 октября Киев и самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) подписали «формулу Штайнмайера». Документ определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии. Согласно договоренностям, легитимность выборов должна будет подтвердить ОБСЕ. При этом Зеленский ранее заявлял, что выборы не будут проводиться «под дулом автоматов».
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Комментарии
Политика , В мире , Украина , Александр Данилюк , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , ОБСЕ , Lenta.ru
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