Украинские военные остались недовольны «формулой Штайнмайера»

Украинские военные отнеслись с недоверием к решению руководства страны подписать «формулу Штайнмайера» по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом рассказал в интервью «Би-би-си Украина » бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк

«Сейчас должна быть активная работа проведена, чтобы неоднозначности эти (связанные с пониманием необходимости «формулы Штайнмайера» среди военных — прим. «Ленты.ру») исправить, иначе это огромный риск», — сказал он.

По его словам, опасение командования армии вызвала необходимость разводить войска в зимнее время, поскольку это сложно, а движение по открытой местности без прикрытия листвы деревьев будет опасно для солдат. Кроме того, разведение войск приведет к увеличению «серой зоны», что в свою очередь создает условия для диверсионных групп и снайперов и «открывает простор для провокаций», подчеркнул экс-секретарь СНБО.

Данилюк отказался отвечать на вопрос, что его желание уйти в отставку могло быть связано с нежеланием нести ответственность за возможные неудачи при реализации «формулы Штайнмайера».

Также в интервью он признался, что имел серьезный конфликт с главой офиса президента Владимира Зеленского Андреем Богданом , и причиной его отставки стало несогласие с политическим курсом, на котором настаивает администрация главы государства . Он также обвинил Богдана в поддержке интересов своего бывшего начальника, олигарха Игоря Коломойского, и подчеркнул, что это может привести к серьезным репутационным потерям Украины.