Захарова указала на двойные стандарты Запада в борьбе с фейками

Официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула страны Запада в двойных стандартах в борьбе с дезинформацией.

Дипломат привела в пример ситуацию с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Великобритании . Захарова отметила, что считает невозможным одновременно проводить форум о защите журналистики там же, где ранее задержали человека, предоставлявшего аудитории настоящую правду о многих событиях.

"Есть такое русское выражение "это не жениться". Нельзя требовать честности, правды, открытости, проводить мировой форум, делать это под эгидой Форин Офис Британии — и при этом накануне арестовывать и бросать за решетку журналиста, который и так много лет находится в заложниках британского правительства", — заявила она на сессии медиаконференции RT Media talk.

Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США в Афганистане и Ираке, в частности, убийство мирных граждан. Кроме того, он обнародовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо.

В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж неоднократно заявлял, что подавшие заявления женщины действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов . С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

В апреле его задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США, а месяц спустя его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Позже стало известно, что власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Слушания по делу об экстрадиции назначены на февраль 2020 года.