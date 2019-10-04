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Названы цели Зеленского на переговорах с Путиным 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Названы цели Зеленского на переговорах с Путиным
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящих переговорах «нормандской четверки» в Париже хочет лично услышать, чего именно ждет от Киева президент России Владимир Путин. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным газеты, украинский лидер на переговорах также надеется получить от глав Франции и Германии Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель ответ на вопрос, как далеко готовы зайти эти страны в своей поддержке Киева.
Также, по данным издания, Зеленский готов поэтапно выполнять минские соглашения и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Однако в случае, если в течение года после переговоров в Париже ситуация на востоке Украины не изменится, Киев готов пойти на долгосрочное замораживание конфликта.
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Политика , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Киев
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