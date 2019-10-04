Названы цели Зеленского на переговорах с Путиным

По данным газеты, украинский лидер на переговорах также надеется получить от глав Франции и Германии Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель ответ на вопрос, как далеко готовы зайти эти страны в своей поддержке Киева.

Также, по данным издания, Зеленский готов поэтапно выполнять минские соглашения и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Однако в случае, если в течение года после переговоров в Париже ситуация на востоке Украины не изменится, Киев готов пойти на долгосрочное замораживание конфликта.