«Откуда вы это взяли?» Путин осадил корреспондента из США

Путин сделал замечание корреспонденту NBC за искажение смысла своих слов

Президент РФ Владимир Путин поправил модератора пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, отметив, что тот неверно интерпретировал его слова в интервью Financial Times.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в эти дни в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве . В среду состоялось пленарное заседание, в котором принял участие президент РФ. Модератором этой сессии выступил корреспондент NBC News Кир Симмонс.

Симмонс, задавая свой вопрос президенту РФ, сказал, что в интервью Financial Times Путин якобы прогнозировал конец либеральной демократии, и "по сути дела это означает конец западного образа ведения бизнеса", на что Путин ответил:

"Это неправильная, очень вольная интерпретация того, что я сказал".

"Так интерпретируют те, кто хотят думать, что мы вот таким образом выстраиваем свою политику на основе того, что вы сейчас сказали. Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Не было этого сказано. Откуда вы это взяли? Вот это очень частая подмена одного понятия другим. Сначала идет подмена, а потом осуждение на фоне этой ложной информации", — подчеркнул он.

"Я сказал в интервью Financial Times, что либеральная модель не имеет права на доминирование и не имеет права считать, что она единственная верная в мире, что мир гораздо разнообразнее, он развивается комплексно, и нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем без разбора. Вот я о чем говорил. Я и сейчас готов подтвердить этот свой тезис", — добавил Путин.

Третий международный форум РЭН проходит в центральном выставочном зале "Манеж". Он стартовал в среду и продлится до 5 октября.