Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев на встрече с Дутерте пошутил про российский Белый дом 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Медведев пошутил про российский Белый дом
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев, приветствуя президента Филиппин Родриго Дутерте в Москве, пошутил про Белые дома в разных странах.
"Рад приветствовать вас в Москве в здании Дома правительства. У нас его еще иногда называют Белый дом. Но это не тот Белый дом, который в другой стране. Это российский Дом правительства. Но он больше и лучше", — сказал Медведев.
В ходе переговоров глава кабмина отметил, что за последние полтора года товарооборот между Россией и Филиппинами удвоился. По словам Медведева, в этом есть прямая заслуга Дутерте.
Премьер добавил, что Москва заинтересована в совместных проектах с Манилой в разных сферах.
"Это и энергетика, и промышленность, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, различные гуманитарные проекты", — заключил Медведев.
В свою очередь, Дутерте поддержал слова российского премьер-министра и предложил Москве инвестировать в филиппинскую отрасль транспорта. Он также отметил прогресс двух стран в сфере обороны.
Дутерте находится в России с официальным визитом по приглашению Владимира Путина.
В 16 регионах устроили облаву всероссийского масштаба
Последние новости
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу имплантатам Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу имплантатам Какая привычка Фредди Меркьюри мешала его личной жизни Какая привычка Фредди Меркьюри мешала его личной жизни
Комментарии1
Политика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Москва , Филиппины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский принял решение по Донбассу и Крыму
Зеленский принял решение по Донбассу и Крыму3
В США бомбардировщик времен Второй мировой упал на людей
В США бомбардировщик времен Второй мировой упал на людей5
«Откуда вы это взяли?» Путин осадил корреспондента из США
«Откуда вы это взяли?» Путин осадил корреспондента из США100
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с кокаином
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с кокаином7
Меркель оценила возможность снятия санкций с России
Меркель оценила возможность снятия санкций с России50
Видео
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
В США бомбардировщик времен Второй мировой упал на людей
02:26
В США бомбардировщик времен Второй мировой упал на людей
Происшествия США
«Откуда вы это взяли?» Путин осадил корреспондента из США
06:16
«Откуда вы это взяли?» Путин осадил корреспондента из США
Политика
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с кокаином
01:19
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с кокаином
Шоу-бизнес
Меркель оценила возможность снятия санкций с России
03:12
Меркель оценила возможность снятия санкций с России
В мире Европа
Бездомной певице из России нашли дом и работу в США
01:00
Бездомной певице из России нашли дом и работу в США
В мире
Киргизия отреагировала на извинения Малахова
03:55
Киргизия отреагировала на извинения Малахова
Шоу-бизнес В мире
Один пуск: Северная Корея обстреляла Японию
01:06
Один пуск: Северная Корея обстреляла Японию
В мире Оружие
«А где же Скрипали?» Забытое отравление в Солсбери
03:35
«А где же Скрипали?» Забытое отравление в Солсбери
В мире Политика
Уволенную за голые фото педагога позвали на «Первый канал»
03:34
Уволенную за голые фото педагога позвали на «Первый канал»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение