Медведев пошутил про российский Белый дом

Медведев на встрече с Дутерте пошутил про российский Белый дом

"Рад приветствовать вас в Москве в здании Дома правительства. У нас его еще иногда называют Белый дом. Но это не тот Белый дом, который в другой стране. Это российский Дом правительства. Но он больше и лучше", — сказал Медведев.

В ходе переговоров глава кабмина отметил, что за последние полтора года товарооборот между Россией и Филиппинами удвоился. По словам Медведева, в этом есть прямая заслуга Дутерте.

Премьер добавил, что Москва заинтересована в совместных проектах с Манилой в разных сферах.

"Это и энергетика, и промышленность, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, различные гуманитарные проекты", — заключил Медведев.

В свою очередь, Дутерте поддержал слова российского премьер-министра и предложил Москве инвестировать в филиппинскую отрасль транспорта. Он также отметил прогресс двух стран в сфере обороны.