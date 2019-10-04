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Путин раскрыл секрет, чего не хватает Зеленскому для репутации честного политика 

Ura.Ru + ещё 20 2 часа назад
«Если хватит мужества»: Путин о ситуации Зеленского
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин рассказал, что нужно сделать его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы получить репутацию честного политика. По словам президента РФ, запрос украинского общества на урегулирование ситуации в Донбассе стал очевиден.
Путин выразил надежду, что Зеленский действительно хочет урегулировать конфликт в Донбассе пишет RT. «Если у него хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться принятых решений», — заявил президент на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
Вместе с тем российский лидер признался, что не знает, насколько сильны противники урегулирования. «Сможет ли он [Зеленский] противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать», — заявил президент России.
Ранее Путин заявлял, что Зеленскому досталось «тяжелое наследство» от прежнего руководства Украины, напоминает «Царьград».
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Комментарии38
Политика , В мире , Украина , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Валдайский клуб , Царьград ТВ
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