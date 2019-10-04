«Если хватит мужества»: Путин о ситуации Зеленского

Путин раскрыл секрет, чего не хватает Зеленскому для репутации честного политика

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что нужно сделать его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому , чтобы получить репутацию честного политика. По словам президента РФ, запрос украинского общества на урегулирование ситуации в Донбассе стал очевиден.

Путин выразил надежду, что Зеленский действительно хочет урегулировать конфликт в Донбассе пишет RT. «Если у него хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться принятых решений», — заявил президент на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Вместе с тем российский лидер признался, что не знает, насколько сильны противники урегулирования. «Сможет ли он [Зеленский] противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать», — заявил президент России.

Ранее Путин заявлял, что Зеленскому досталось «тяжелое наследство» от прежнего руководства Украины, напоминает «Царьград».