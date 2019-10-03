Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе 

RT на русском + ещё 12 26 минут назад
Путин оценил действия Зеленского в Донбассе
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
По словам Путина, запрос украинского общества на урегулирование в стране очевидный. Российский президент считает, что «прежде всего на основе этого запроса Зеленский так убедительно выиграл выборы», так как народ ждёт разрешения конфликта.
«И если у него хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться принятых решений», — сказал Путин.
Президент России считает, что Зеленский «искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление».
Он также добавил, что в России видят «определённые колебания» на Украине. По его словам, Зеленский должен искать какие-то компромиссы и договариваться со всеми членами общества, каких бы взглядов они не придерживались.
Путин заключил, что Зеленский должен всё-таки выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству народа Украины.
Как москвич сменил ориентацию по вине Apple
RT на русском: последние новости
Путин отметил успех операции ВКС России в Сирии Путин отметил успех операции ВКС России в Сирии Путин участвует в заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин участвует в заседании дискуссионного клуба «Валдай» Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии
Комментарии1
Политика , Азия , Ближний Восток , В мире , Конфликты , США , Украина , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Валдайский клуб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: пенсионный возраст повысят немедленно
Пока вы не уснули: пенсионный возраст повысят немедленно103
Путин заявил об угрозе проникновения головорезов
Путин заявил об угрозе проникновения головорезов376
Между США и Россией разразился крупный скандал
Между США и Россией разразился крупный скандал280
В ПАСЕ произошел инцидент против РФ с Толстым
В ПАСЕ произошел инцидент против РФ с Толстым25
«Шокированы»: Захарова ополчилась на Норвегию
«Шокированы»: Захарова ополчилась на Норвегию493
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
01:40
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
Происшествия Криминал
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение