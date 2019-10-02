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Комиссия ГД направила запрос Facebook об исполнении российских законов 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Facebook заставят исполнять российские законы
Фото: РИА Новости
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ направила вопросы главе Facebook Марку Цукербергу относительно исполнения компанией российского законодательства, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
"Вопросы направили. У них нет своего представительства в Москве юридически значимого", — сказал Пискарев журналистам.
Пискарев ранее сообщал РИА Новости о намерении направить соответствующее письмо Цукербергу. По словам парламентария, Facebook в единый день голосования в РФ предоставлял площадку для незаконной политической агитации.
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Политика , Василий Пискарев , Марк Цукерберг , Госдума , РИА Новости
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