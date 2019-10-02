Facebook заставят исполнять российские законы

Комиссия ГД направила запрос Facebook об исполнении российских законов

"Вопросы направили. У них нет своего представительства в Москве юридически значимого", — сказал Пискарев журналистам.

Пискарев ранее сообщал РИА Новости о намерении направить соответствующее письмо Цукербергу. По словам парламентария, Facebook в единый день голосования в РФ предоставлял площадку для незаконной политической агитации.