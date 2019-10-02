Facebook заставят исполнять российские законы

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ направила вопросы главе Facebook Марку Цукербергу относительно исполнения компанией российского законодательства, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
"Вопросы направили. У них нет своего представительства в Москве юридически значимого", — сказал Пискарев журналистам.
Пискарев ранее сообщал РИА Новости о намерении направить соответствующее письмо Цукербергу. По словам парламентария, Facebook в единый день голосования в РФ предоставлял площадку для незаконной политической агитации.