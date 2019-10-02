В Магадане объяснили ситуацию с премиями чиновникам

Магаданские власти разъяснили указ губернатора о премиях чиновникам

Как пишет Znak.com, в указе говорилось, что чиновникам за эффективную работу полагается ежемесячная премия в размере двух должностных окладов.

«Зарплата чиновника на Крайнем Севере состоит из постоянной части, северных выплат и стимулирующих выплат — переменной части. Носов в указе хотел прописать право губернатора снижать стимулирующую часть зарплаты чиновников при невыполнении ими контрольных показателей своей работы. Снижать, а не повышать!»

По словам Колядина, именно это и опротестовала прокуратура . Областные власти отстояли инициативу в первой инстанции, однако её отменил Верховный суд.

«Там посчитали, что Носов не имеет права снижать стимулирующую часть зарплаты, даже если чиновник не работает».

В решении Верховного суда говорится, что указ магаданского губернатора Сергея Носова противоречит нормам федерального и областного законодательства.