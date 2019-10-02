В РФ сокращен срок трудового стажа для получения гражданства

В России сокращён срок трудового стажа для получения гражданства

Претендентам на получение российского гражданства в упрощённом режиме со 2 октября 2019 года достаточно отработать год по специальностям, включённым в перечень Минтруда . До вступления в силу нового закона этот срок составлял три года.

При этом иностранный гражданин, желающий стать россиянином в упрощённом порядке, должен являться высококвалифицированным специалистом.

Как уточняет РИА Новости, всего в список входит 74 профессии — в основном, это врачебные, инженерные и рабочие специальности.