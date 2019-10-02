Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России сокращён срок трудового стажа для получения гражданства 

News.ru 1 час назад
В РФ сокращен срок трудового стажа для получения гражданства
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Претендентам на получение российского гражданства в упрощённом режиме со 2 октября 2019 года достаточно отработать год по специальностям, включённым в перечень Минтруда. До вступления в силу нового закона этот срок составлял три года.
При этом иностранный гражданин, желающий стать россиянином в упрощённом порядке, должен являться высококвалифицированным специалистом.
Как уточняет РИА Новости, всего в список входит 74 профессии — в основном, это врачебные, инженерные и рабочие специальности.
Ранее News.ru писал о том, что Министерство внутренних дел (МВД) разработало законопроект, который должен упростить получение российского гражданства студентам, прошедшим обучение на территории РФ. Документ предполагает изменение процедуры получения паспорта выпускниками, имеющими регистрацию по месту жительства или состоящими на учёте по месту пребывания.
Волонтера-трансгендера выгнали из больницы
News.ru: последние новости
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов в РФ Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов в РФ
Политика , Минтруд , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония мгновенно отреагировала на ракеты КНДР
Япония мгновенно отреагировала на ракеты КНДР5
Трамп объявил о попытке переворота в США
Трамп объявил о попытке переворота в США20
Северная Корея обстреляла Японию
Северная Корея обстреляла Японию18
В Сирии испытали российскую С-500
В Сирии испытали российскую С-5002
Без следа: В WhatsApp готовят необычную функцию
Без следа: В WhatsApp готовят необычную функцию
Видео
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
00:15
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
Происшествия
Пашинян сделал селфи с Путиным в автобусе
01:05
Пашинян сделал селфи с Путиным в автобусе
В мире
«Взбесившаяся» телега разгромила аэропорт Чикаго
00:32
«Взбесившаяся» телега разгромила аэропорт Чикаго
Происшествия
Порошенко предрек снятие санкций с России
03:12
Порошенко предрек снятие санкций с России
В мире
ЛНР и ДНР подписали «особое мнение»
04:50
ЛНР и ДНР подписали «особое мнение»
В мире
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
09:45
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
В мире Кавказ
Боярский оправдался за фото «парковки на встречке»
00:30
Боярский оправдался за фото «парковки на встречке»
Шоу-бизнес
«Капитуляции не будет»: Зеленский сделал заявление
03:51
«Капитуляции не будет»: Зеленский сделал заявление
В мире Украина
Стало известно о попытке ликвидировать Савченко
05:09
Стало известно о попытке ликвидировать Савченко
В мире Украина
Петербург накрыл разрушительный ураган
00:16
Петербург накрыл разрушительный ураган
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение