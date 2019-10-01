Москва выполняет обещания: Путин ответил «Рустави 2»

Москва выполняет обещания: Путин ответил на вопрос «Рустави 2»

Москва всегда выполняет свои обещания — так президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистки скандального грузинского телеканала «Рустави 2» во время визита в Ереван на заседание Высшего евразийского экономического Совета.

После церемонии фотографирования журналистка крикнула Путину: «Когда вы начнете выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году? Когда выйдут войска из оккупированных территорий Грузии ?»

За два дня до этого президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила уверенность в том, что Тбилиси необходимо идти по пути диалога и переговоров с Москвой, чтобы решить существующие проблемы.

«Когда у страны есть такие проблемы, как оккупированные территории, существует два пути: первый — это военный, от которого мы отказались, а второй — это путь дипломатии и переговоров. Нельзя, чтобы Грузия не пыталась использовать этот путь и была закрыта в себе», — указала политик.

Кроме того, грузинский лидер поприветствовала реакцию Запада, который позитивно оценил факт прошедшей встречи глав МИД двух стран — Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.

Их переговоры состоялись при содействии Швейцарии, которая в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси представляет интересы России в Грузии и Грузии в России.

Зурабишвили в этой связи отметила, что «в Грузии нет русофобии».

Госдуме ответили, что Россия настроена на построение конструктивного диалога с грузинской стороной. Такую позицию обозначил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин

«Я с оптимизмом смотрю на выстраивание взаимоотношений между двумя государствами», — сказал Швыткин изданию, обратив внимание на то, что россияне относятся к грузинам «дружелюбно и практически по-братски».

Неделей ранее Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии. Он принял предложение правительства о подписании документа, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Принять предложение правительства России о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия», — говорится в документе.

В соответствии с распоряжением, подпись под соглашением с Абхазией должна быть поставлена от российского Министерства обороны по достижении окончательной договоренности.

Договоренность о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии была достигнута в конце августа на встрече главы российского военного ведомства Сергея Шойгу и министра обороны Абхазии, генерала армии Мираба Кишмария, передает ФАН.

«Идут работы по энергосистеме благодаря той финансовой помощи, которая выделяется Россией. Строятся дороги, и немаловажными для нас являются те работы, которые мы с вами проговаривали по части, касающейся наших оборонных ведомств, правоохранительных структур», — рассказал Хаджимба.

Россия продолжит оказывать всемерное содействие республике в обеспечении национальной безопасности и решении актуальных задач социально-экономического развития. Чуть позднее в поздравительной телеграмме Хаджимбе по случаю национального абхазского праздника — Дня победы и независимости — Путин подтвердил, что

В ноябре 2016 года Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией об объединенной группировке войск. Согласно этой договоренности, совместные российско-абхазские силы в случае угрозы или в военное время должны перейти в подчинение назначенного российским Минобороны командующего.

Россия признала независимость Абхазии в 2008 году по итогам вооруженного конфликта с Грузией в ходе неудачной операции Тбилиси по силовому решению югоосетинского вопроса. Сама республика считает себя независимой с 1994 года.

Грузия обвиняет Москву в оккупации этих территорий, Россия подобные обвинения отвергает. На территории Абхазии в настоящее время дислоцирована 7-я военная база Вооруженных сил РФ (бывшая 131-я мотострелковая бригада).