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Медведчук призвал Киев согласовать с ДНР и ЛНР условия проведения выборов 

РИА Новости + ещё 5 8 часов назад
Медведчук призвал Киев согласовать с ДНР и ЛНР условия проведения выборов
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Киев должен согласовать с представителями Донецкой и Луганской народных республик условия проведения выборов в Донбассе, заявил во вторник журналистам глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев согласовал «формулу Штайнмайера», которая подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ. Кроме этого, он рассчитывает, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в «нормандском формате» (Франция, Германия, Россия и Украина). Зеленский также заявил, «формула» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет.
"Он (Зеленский — ред.) сказал, что закон о выборах будет приниматься Верховной радой в соответствии с конституцией, в этой части он абсолютно прав, но он забыл сказать, что, согласно минским соглашениям, условия проведения выборов, модальности выборов согласовывается с представителями Донецка и Луганска. Только в этом случае закон, принятый после таких согласований, может послужить основанием для объявления и проведения выборов", — сказал Медведчук, трансляцию вел телеканал «112. Украина».
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , ОБСЕ , Верховная Рада , РИА Новости , Киев
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