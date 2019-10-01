В Кремле сказали, чего ждут от отношений с Грузией

«В такие первые встречи, которые имели место в Нью-Йорке, наверное, любой процесс конструктивного диалога, даже зачатки такого процесса начинаются именно с таких встреч», — сказал Песков, передает РИА «Новости».

сказал он, комментируя первую с 2008 года встречу двух руководителей внешнеполитических ведомств РФ и Грузии на полях Генассамблеи ООН в сентябре.

Также пресс-секретарь напомнил об «истериках, которые последовали из Тбилиси» после встречи руководителей внешнеполитических ведомств России и Грузии на полях Генассамблеи ООН в сентябре.

Песков добавил, что это «наверное, не совсем адекватная реакция». Он отметил, что встречу министров иностранных дел стран «очень болезненно восприняли в Тбилиси по непонятным причинам».

«Мы видели, к сожалению, сигналы толпы, видели сигналы властей, которые этой толпе попустительствовали, когда наши депутаты с трудом смогли выехать из Тбилиси. Эти сигналы мы видели, и они нам не понравились, и вы в Грузии это почувствовали. Давайте надеяться на то, что дальше мы будем жить без таких сигналов», — отметил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в России хотели бы видеть «добрые отношения с Грузией, и президент (России Владимир) Путин всегда очень добро оценивает исторически дружественные, практически родственные отношения россиян и грузин, но что касается официальных властей, то здесь, к сожалению, до сих пор есть проблемы».

Напомним, в Тбилиси прошла акция протеста из-за встречи главы МИД Грузии с Лавровым.