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В Кремле сказали, чего ждут от отношений с Грузией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Кремле сказали, чего ждут от отношений с Грузией
Фото: РИА Новости
Москва рассчитывает, что в Грузии не произойдут новые антироссийские инциденты, Россия хотела бы добрых отношений с Тбилиси, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В такие первые встречи, которые имели место в Нью-Йорке, наверное, любой процесс конструктивного диалога, даже зачатки такого процесса начинаются именно с таких встреч», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
сказал он, комментируя первую с 2008 года встречу двух руководителей внешнеполитических ведомств РФ и Грузии на полях Генассамблеи ООН в сентябре.
Также пресс-секретарь напомнил об «истериках, которые последовали из Тбилиси» после встречи руководителей внешнеполитических ведомств России и Грузии на полях Генассамблеи ООН в сентябре.
Песков добавил, что это «наверное, не совсем адекватная реакция». Он отметил, что встречу министров иностранных дел стран «очень болезненно восприняли в Тбилиси по непонятным причинам».
«Мы видели, к сожалению, сигналы толпы, видели сигналы властей, которые этой толпе попустительствовали, когда наши депутаты с трудом смогли выехать из Тбилиси. Эти сигналы мы видели, и они нам не понравились, и вы в Грузии это почувствовали. Давайте надеяться на то, что дальше мы будем жить без таких сигналов», — отметил Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что в России хотели бы видеть «добрые отношения с Грузией, и президент (России Владимир) Путин всегда очень добро оценивает исторически дружественные, практически родственные отношения россиян и грузин, но что касается официальных властей, то здесь, к сожалению, до сих пор есть проблемы».
Напомним, в Тбилиси прошла акция протеста из-за встречи главы МИД Грузии с Лавровым.
Премьер Грузии Георгий Гахария ранее во вторник заявил, что приветствует все изменения, направленные на улучшения отношений с Роосией, в том числе и возможное возобновление авиасообщения.
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Комментарии
Политика , Кавказ , Георгий Гахария , Дмитрий Песков , Генассамблея ООН , МИД , РИА Новости , Грузия , Москва , Нью-Йорк , Тбилиси
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