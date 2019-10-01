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Грызлов подтвердил подписание контактной группой «формулы Штайнмайера» 

РИА Новости + ещё 83 3 часа назад
Грызлов подтвердил подписание контактной группой «формулы Штайнмайера»
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Контактной группой на заседании во вторник согласованы «формула Штайнмайера» и механизм введения особого статуса Донбасса, заявил постпред РФ Борис Грызлов.
"Все участники заседания контактной группы, включая представителей ОРДО и ОРЛО, согласовали «формулу Штайнмайера» для ее имплементации в украинское законодательство. Таким образом, согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание этой формулы", — заявил журналистам Грызлов.
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Политика , В мире , Украина , Борис Грызлов , РИА Новости , Москва
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