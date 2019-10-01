Научатся ли американцы «правильно» называть Украину

Politico (США): украинское посольство в США попросило перестать употреблять конструкцию «the Ukraine»

Politico (США) . Украинские лингвисты, а вслед за ними и политики решили, что по-английски их страна называется одним словом «Ukraine», а не оскорбительным, по их мнению, словосочетанием «the Ukraine». Однако американским президентам — что Обаме, что Трампу — и невдомек. Научатся ли американцы когда-нибудь «правильно» называть Украину , спрашивает автор издания

В понедельник, 30 сентября, посольство Украины в Вашингтоне публично попросило общественность перестать говорить «the Ukraine». Эта просьба прозвучала после того, как президент США Дональд Трамп несколько раз употребил эту устаревшую конструкцию.

«Позвольте помочь вам употреблять слова, связанные с Украиной, правильно», — написало посольство Украины в США на своей страничке в твиттере, отметив, что в английской языке название этой страны звучит как «Ukraine», а не «the Ukraine» и что название столицы пишется «Kyiv», а не «Kiev».

Последние две недели вокруг телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 25 июля разгорается настоящий скандал, спровоцировавший начало процедуры импичмента, в связи с чем Украина — «the Ukraine» — снова оказалась в центре всеобщего внимания. Хотя Трамп действительно виновен в употреблении этой устаревшей конструкции, он далеко не единственный публичный деятель, который добавляет к названию этой страны определенный артикль.

Название этой страны уже долгое время является довольно щекотливым в политическом смысле вопросом, о чем свидетельствует лукавый тон твита украинского посольства.

«Это единственные политически корректные термины, которые отражают уважение к нашей стране и ее народу», — отметили представители посольства, посоветовав читателям «быть умнее и избегать советских клише».

В конце твита они прикрепили эмоджи скептически настроенного человечка в монокле.

Эта конструкция — название страны с артиклем — неоднократно появлялась в сообщениях СМИ о том, что Трамп пытался оказать давление на Зеленского, чтобы заставить того провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена (Joe Biden) и его сына, хотя агентство Associated Press, чьими рекомендациями по стилю пользуются многие новостные издания, перестало использовать определенный артикль с названием Украины еще в 1991 году, после референдума о независимости этой страны. Критики конструкции «the Ukraine» утверждают, что она умаляет достоинство Украины как суверенного государства, понижая ее до статуса бывшей республики Советского Союза (конструкция the Ukraine могла появиться как сокращение от the Ukrainian Soviet Socialist Republic — прим. ред. ).

Некоторые издания часто используют конструкцию «the Ukraine». Даже бывший президент США Барак Обама время от времени делал это после того, как Россия аннексировала Крымский полуостров в 2014 году.

Во время словесной перепалки с репортерами, которая произошла во время поездки Трампа на Генеральную ассамблею ООН на прошлой неделе, президент США повторил ничем не подтвержденные обвинения в адрес Байденов касательно их действий на Украине, употребив конструкцию с определенным артиклем.

Сообщение, опубликованное украинским посольством в понедельник, появилось вскоре после публикации твита на страничке человека, президентству которого был нанесен очередной мощный удар — на этот раз в связи с его отношениями с Украиной.

Трамп, который часто удаляет и повторно публикует свои сообщения в твиттере, удалил твит о том, что «президент Украины [»the Ukraine»] сказал, что с моей стороны не было никакого давления на него». Спустя несколько минут Трамп вновь опубликовал этот твит — на этот раз уже без определенного артикля перед названием этой страны.