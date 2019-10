Научатся ли американцы «правильно» называть Украину

В понедельник, 30 сентября, посольство Украины в Вашингтоне публично попросило общественность перестать говорить «the Ukraine». Эта просьба прозвучала после того, как президент США Дональд Трамп несколько раз употребил эту устаревшую конструкцию.

Название этой страны уже долгое время является довольно щекотливым в политическом смысле вопросом, о чем свидетельствует лукавый тон твита украинского посольства.

В конце твита они прикрепили эмоджи скептически настроенного человечка в монокле.

Эта конструкция — название страны с артиклем — неоднократно появлялась в сообщениях СМИ о том, что Трамп пытался оказать давление на Зеленского, чтобы заставить того провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена (Joe Biden) и его сына, хотя агентство Associated Press, чьими рекомендациями по стилю пользуются многие новостные издания, перестало использовать определенный артикль с названием Украины еще в 1991 году, после референдума о независимости этой страны. Критики конструкции «the Ukraine» утверждают, что она умаляет достоинство Украины как суверенного государства, понижая ее до статуса бывшей республики Советского Союза (конструкция the Ukraine могла появиться как сокращение от the Ukrainian Soviet Socialist Republic — прим. ред. ).