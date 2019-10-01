Названы сроки решения по цене на российский газ для Белоруссии

Вопрос по стоимости российского газа для Белоруссии решится к встрече президентов двух стран, которая состоится в декабре, заявил вице-премьер республики Игорь Ляшенко

«Рабочие группы взаимодействуют. Думаю, в декабре при встрече глав государств это будет уже решенный вопрос», — передает слова Ляшенко РИА «Новости».

Он добавил, что в переговорном процессе есть подвижки.

«Вы помните нюансы, которые были оговорены главами государств, что должна быть понятная цена на следующий, 2020 год, а последующие наработанные интеграционные программы — напомню, это 31 программа — позволят увидеть дальнейшую динамику цены на газ», — заметил вице-премьер.

Ляшенко также добавил, что Белоруссия получит из России все запланированные на 2019 год объемы нефти для переработки, несмотря на инцидент на трубопроводе «Дружба».

«Инцидент с загрязнением нефти сказался только в том плане, что были перебои в объемах поставки. Практически они восстановлены, и Беларусь до конца года получит запланированные объемы нефти для переработки», — сказал вице-премьер.