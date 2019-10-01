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Названы сроки решения по цене на российский газ для Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Названы сроки решения по цене на российский газ для Белоруссии
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Вопрос по стоимости российского газа для Белоруссии решится к встрече президентов двух стран, которая состоится в декабре, заявил вице-премьер республики Игорь Ляшенко.
«Рабочие группы взаимодействуют. Думаю, в декабре при встрече глав государств это будет уже решенный вопрос», — передает слова Ляшенко РИА «Новости».
Он добавил, что в переговорном процессе есть подвижки.
«Вы помните нюансы, которые были оговорены главами государств, что должна быть понятная цена на следующий, 2020 год, а последующие наработанные интеграционные программы — напомню, это 31 программа — позволят увидеть дальнейшую динамику цены на газ», — заметил вице-премьер.
Ляшенко также добавил, что Белоруссия получит из России все запланированные на 2019 год объемы нефти для переработки, несмотря на инцидент на трубопроводе «Дружба».
«Инцидент с загрязнением нефти сказался только в том плане, что были перебои в объемах поставки. Практически они восстановлены, и Беларусь до конца года получит запланированные объемы нефти для переработки», — сказал вице-премьер.
В сентябре министр энергетики России Александр Новак анонсировал переговоры с Белоруссией по цене газа.
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Комментарии
Политика , СНГ , Александр Новак , Игорь Ляшенко , РИА Новости
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