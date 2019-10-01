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Путин ответил на претензии грузинской журналистки об Абхазии и Южной Осетии 

ТАСС + ещё 3 13 минут назад
Президент России Владимир Путин ответил на претензии журналистки грузинского телеканала "Рустави-2" об Абхазии и Южной Осетии перед началом саммита стран Евразийского экономического союза в Ереване.
После церемонии фотографирования российский лидер направился вместе со своими коллегами по союзу в здание, где будут проводиться мероприятия саммита. По дороге он оживленно общался с президентом Киргизии. В тот момент, когда лидеры проходили мимо группы журналистов, свой вопрос выкрикнула грузинская журналистка. Она спросила президента РФ:
"Когда Россия <…> начнет выводить свои войска с территории Абхазии и Южной Осетии?"
Путин в ответ сказал:
"Когда мы примем такое решение".
На слова журналистки о том, что Россия ранее уже брала на себя такие обязательства, президент заметил:
"Мы всегда выполняем свои обязательства".
Саммит ЕАЭС начался в Ереване во вторник. Как ожидается, лидеры союза утвердят Концепцию формирования общего финансового рынка союза, бюджет ЕАЭС на следующий год и ряд решений по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики. Будут также согласованы основные направления международной деятельности союза на 2020 год.
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Комментарии43
Политика , Видео , Кавказ , Владимир Путин , ЕАЭС , Абхазия , Ереван , Южная Осетия
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