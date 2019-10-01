Путин ответил на претензии грузинской журналистки об Абхазии и Южной Осетии

После церемонии фотографирования российский лидер направился вместе со своими коллегами по союзу в здание, где будут проводиться мероприятия саммита. По дороге он оживленно общался с президентом Киргизии. В тот момент, когда лидеры проходили мимо группы журналистов, свой вопрос выкрикнула грузинская журналистка. Она спросила президента РФ:

"Когда Россия <…> начнет выводить свои войска с территории Абхазии и Южной Осетии?"

Путин в ответ сказал:

"Когда мы примем такое решение".

На слова журналистки о том, что Россия ранее уже брала на себя такие обязательства, президент заметил:

"Мы всегда выполняем свои обязательства".

Саммит ЕАЭС начался в Ереване во вторник. Как ожидается, лидеры союза утвердят Концепцию формирования общего финансового рынка союза, бюджет ЕАЭС на следующий год и ряд решений по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики. Будут также согласованы основные направления международной деятельности союза на 2020 год.