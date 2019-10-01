Опубликовано новое стихотворение Лаврова

Опубликовано новое стихотворение Сергея Лаврова

Сергея Лаврова. Журнал «Русский пионер» опубликовал стихотворение министра иностранных дел России

Стихотворение на тему «Дым» размещено в октябрьском номере журнала.

«И получился эпос. Вышла драма в трёх частях. В трех четверостишиях. Можно ставить на сцене. И сколько аллюзий. И никаких иллюзий. И при чём тут пожары? Да ни при чём. Копайте глубже. И не играйте со спичками, люди. А то сразу «Дымком» попахивает», — указано в сообщении на сайте издания.

Стихи начинаются словами «дымился ствол сосны, дымился ствол берданки», затем идёт описание пожара в тайге, где в охотничьей землянке во сне закашлялся «невзрачный мужичок». Проснувшись, он бежит сквозь дым и падает у ручья, на него выходит дед-лесник с «дымящимся стволом».

«И выстрел заглушил шум дальних электричек, остался у ручья невзрачный мужичок. В кармане у него нашли коробку спичек и пачку сигарет с названием «Дымок», — заканчивается стихотворение.

В 2018 году на страницах издания была размещена серия стихотворений Лаврова на тему заграницы.