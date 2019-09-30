Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство РФ ответило на заявления Картера о кибервойне с Россией 

News.ru 1 час назад
Посольство РФ ответило на слова Картера о кибервойне
Фото: Pixabay
Посольство РФ в Великобритании прокомментировало ранее опубликованное The Daily Telegraph заявление начальника штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что страна «находится в состоянии войны каждый день» из-за российских кибератак.
Сообщение пресс-службы дипломатической миссии по этому поводу размещено на сайте посольства. Как отмечает российская сторона, сложно отделить реально сказанные Картером слова от «додуманных» британскими СМИ, однако начальник штаба обороны не провозглашал лично состояния войны с РФ, судя по прямым цитатам.
Риторика британских военных, однако, вызывает озабоченность у посольства.
Цель подобных выступлений понятна. Реальных военных угроз нет, но оправдывать своё существование, активное участие в политической жизни и в освоении бюджетов оборонным структурам нужно. Поэтому и придумываются «угрозы», которые традиционно не являются военными, но которые очень хочется представить в качестве таковых, — говорится в сообщении.
Российские дипломаты поставили вопрос перед британским правительством, насколько озвученные СМИ заявления Ника Картера соответствуют официальной позиции властей Великобритании.
Как ранее передавал News.ru, российское государственное информационное агентство Sputnik получило отказ в аккредитации на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании. Российский МИД в ответ пообещал принять симметричные меры по отношению к британским СМИ.
В жилом доме по батареям пустили электричество
News.ru: последние новости
Небензя обвинил Запад в отговорках по сирийской проблеме Небензя обвинил Запад в отговорках по сирийской проблеме Пушков нашёл основания для переноса ООН из США Пушков нашёл основания для переноса ООН из США Бывший посол РФ в Белоруссии стал заместителем Орешкина Бывший посол РФ в Белоруссии стал заместителем Орешкина
Комментарии1
Политика , МИД , Консервативная партия , Daily Telegraph , ИА Sputnik , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За Крым: Украинскую звезду внесли в базу «Миротворцев»
За Крым: Украинскую звезду внесли в базу «Миротворцев»
Поджег подругу: школьника посадили за жестокую шутку
Поджег подругу: школьника посадили за жестокую шутку4
Поведение Бочкаревой во время задержания объяснили
Поведение Бочкаревой во время задержания объяснили2
Отец Фриске заявил о сделке с Шепелевым
Отец Фриске заявил о сделке с Шепелевым1
«Прекратить бестолковые игры»: Россия обратилась к США
«Прекратить бестолковые игры»: Россия обратилась к США31
Видео
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
01:15
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
В мире
Россиянам пообещали аномальный октябрь
02:55
Россиянам пообещали аномальный октябрь
Погода Общество
Последствия «пьяного скандала» обошлись Билану в 7 млн
01:12
Последствия «пьяного скандала» обошлись Билану в 7 млн
Шоу-бизнес
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию
01:50
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию
Армия В мире
Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию
02:38
Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию
Шоу-бизнес
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
00:23
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
В мире
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
01:19
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
Шоу-бизнес
Грету Тунберг призвали убить
09:44
Грету Тунберг призвали убить
В мире
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
00:31
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение