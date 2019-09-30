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Небензя заявил об отговорках Запада от участия в восстановлении в САР 

RT на русском + ещё 1 12 минут назад
Небензя заявил о нежелании Запада восстанавливать САР
Фото: Reuters
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада придумывают новые предлоги для отказа участвовать в восстановлении в Сирии.
Об этом, как передаёт ТАСС, он заявил после встречи Совета Безопасности ООН по Сирии.
«Сейчас слышим все новые предлоги», — заявил он, комментируя соответствующий вопрос.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии окончилась и страна постепенно возвращается к мирной жизни.
Также ФАН сообщало, что представители СМИ из 60 европейских и азиатских изданий посетили освобождённый город Хан-Шейхун, расположенный в провинции Идлиб в Сирии.
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Политика , Ближний Восток , Сергей Лавров , Василий Небензя , МИД , Совбез ООН , ООН , Сирия
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