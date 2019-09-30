МИД пообещал ответ на новые санкции США

МИД: введение США очередных санкций против россиян не останется без ответа

Введенные в понедельник американской администрацией санкции в отношении двух граждан РФ не останутся без ответа. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

"Как и раньше, антироссийский выпад не останется без ответа. <…> Одновременно призываем американских политиков прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла", — сообщили в дипведомстве.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве выразили "крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций".

Рестрикции Вашингтона против граждан РФ являются отражением внутриполитического кризиса США, отметили в МИД.