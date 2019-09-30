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Бабича повысили в должности 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Бывшего посла в Белоруссии повысили в должности
Фото: РИА Новости
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич стал первым заместителем министра экономического развития.
«Михаил Бабич после назначения в Минэк (Министерство экономического развития — прим. ВЗГЛЯД) проявил себя с самой лучшей стороны! Представил его кандидатуру на замещение должности первого заместителя. Желаю успеха!», — написал Орешкин в Instargam.
Пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов сообщил, что соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает РБК.
Напомним, в июне 2019 года Бабича назначили заместителем министра экономического развития России. Сообщалось, что он будет в том числе курировать вопросы интеграции Союзного государства России и Белоруссии.
До этого он занимал пост посла России в Минске. Однако в марте 2019 года пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал Бабича «счетоводом либо подающим надежды бухгалтером». Также Глаз заявлял, что посол «не понял разницы между федеральным округом (ранее Бабич руководил Приволжским федеральным округом — прим. ВЗГЛЯД) и независимым государством».
Сам посол спокойно реагировал на критику в свой адрес. Но в конце апреля был заменен на Дмитрия Мезенцева. При этом Владимир Путин отмечал, что он доволен работой Бабича на посту посла в Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало причиной смены посла России в Минске.
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Комментарии1
Политика , Другое , Дмитрий Мезенцев , Дмитрий Медведев , Олег Осипов , Анатолий Глаз , Максим Орешкин , Владимир Путин , Михаил Бабич , МИД , Минэкономразвития , Деловая газета "Взгляд"
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