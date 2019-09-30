Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД: Россия, Иран и Турция скоро проведут в Нур-Султане встречу высокого уровня 

ТАСС 1 час назад
МИД анонсировал встречу с Ираном и Турцией
Фото: РИА Новости
Страны астанинского формата (Россия, Иран, Турция) проведут в ближайшее время встречу высокого уровня в столице Казахстана. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая на заседании Совета Безопасности.
"Будет продолжена практика проведения международных встреч высокого уровня по Сирии в астанинском формате, — сказал он. — Проведение очередной такой встречи намечено в столице Казахстана в ближайшее время".
Вершинин призвал к широкой международной поддержке работы сирийского конституционного комитета.
"Исходим из того, что всем нам стоит очень бережно относиться к тому межсирийскому диалогу, который начнется в конце октября в Женеве", — подчеркнул замминистра.
Он указал на "недопустимость попыток вмешательства в межсирийский диалог и навязывания сирийцам рецептов, не совместимых с их культурными, религиозными и национальными традициями".
На том же заседании СБ ООН спецпосланник генсека по Сирии Гейр Педерсен сообщил, что комитет, состоящий из 150 представителей правительства, оппозиции и гражданского сообщества, впервые соберется 30 октября в Женеве. Ранее в интервью ТАСС он сообщил, что на первую встречу приглашены представители астанинского формата и "малой группы" (Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция).
В жилом доме по батареям пустили электричество
ТАСС: последние новости
Захарова назвала опасным ведение переговоров с США после публикации разговора Трампа Захарова назвала опасным ведение переговоров с США после публикации разговора Трампа МИД РФ: Лавров и Залкалиани пытались найти выход из ситуации в диалоге РФ и Грузии МИД РФ: Лавров и Залкалиани пытались найти выход из ситуации в диалоге РФ и Грузии Рябков считает, что Венесуэла прошла этап балансирования на грани госпереворота Рябков считает, что Венесуэла прошла этап балансирования на грани госпереворота
Комментарии
Политика , МИД , Совбез ООН , Конституционный комитет Госдумы , ИТАР-ТАСС , Иран , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские школьники избили и ограбили врача
Российские школьники избили и ограбили врача14
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию29
Саакашвили обещал народу «разобраться с олигархом»
Саакашвили обещал народу «разобраться с олигархом»7
Пока вы не уснули: Украина строит границу с Крымом на века
Пока вы не уснули: Украина строит границу с Крымом на века139
У космонавта на МКС увеличилась голова
У космонавта на МКС увеличилась голова15
Видео
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
01:15
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
В мире
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию
01:50
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию
Армия В мире
Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию
02:38
Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию
Шоу-бизнес
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
00:23
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
В мире
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
01:19
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
Шоу-бизнес
Грету Тунберг призвали убить
09:44
Грету Тунберг призвали убить
В мире
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
00:31
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
Криминал Происшествия
Уроженец Белоруссии изнасиловал москвичку и ее сына
02:48
Уроженец Белоруссии изнасиловал москвичку и ее сына
Происшествия
Оскорбил Берлин: Что же натворил Зеленский
00:40
Оскорбил Берлин: Что же натворил Зеленский
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение