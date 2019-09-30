МИД анонсировал встречу с Ираном и Турцией

МИД: Россия, Иран и Турция скоро проведут в Нур-Султане встречу высокого уровня

Иран, Страны астанинского формата ( Россия Турция ) проведут в ближайшее время встречу высокого уровня в столице Казахстана . Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Будет продолжена практика проведения международных встреч высокого уровня по Сирии в астанинском формате, — сказал он. — Проведение очередной такой встречи намечено в столице Казахстана в ближайшее время".

Вершинин призвал к широкой международной поддержке работы сирийского конституционного комитета

"Исходим из того, что всем нам стоит очень бережно относиться к тому межсирийскому диалогу, который начнется в конце октября в Женеве", — подчеркнул замминистра.

Он указал на "недопустимость попыток вмешательства в межсирийский диалог и навязывания сирийцам рецептов, не совместимых с их культурными, религиозными и национальными традициями".