Лавров переговорил с послом США в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с послом Соединённых Штатов в Москве Джоном Хантсманом, который завершает работу в России. Об этом информирует российское внешнеполитическое ведомство.
«Тридцатого сентября министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров принял посла США в Москве Дж. Хантсмана, завершающего работу в Москве», — заявили в МИД.
Стороны затронули вопросы нынешнего состояния и перспектив развития отношений двух стран, а также некоторые актуальные международные проблемы.
В августе американский президент Дональд Трамп во время телефонного разговора проинформировал российского лидера