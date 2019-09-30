Лавров переговорил с послом США в Москве

Лавров провёл встречу с Хантсманом

«Тридцатого сентября министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров принял посла США в Москве Дж. Хантсмана, завершающего работу в Москве», — заявили в МИД.

Стороны затронули вопросы нынешнего состояния и перспектив развития отношений двух стран, а также некоторые актуальные международные проблемы.