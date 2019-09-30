В Кремле сообщили о визите Путина в Армению

Путин посетит Армению

Президент России Владимир Путин 1 октября посетит с рабочим визитом Армению , где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

«1 октября в Ереване Президент России примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета», — говорится в сообщении.

На встрече лидеры государств планируют обсудить текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза , перспективные направления дальнейшего развития интеграционных процессов, а также выделить задачи по улучшению функционирования единого рынка Евразэс и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.

Кроме того, они должны будут утвердить подготовленную концепцию формирования общего финансового рынка Союза, бюджет Евразэс на следующий год и ряд решений по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики. Помимо этого, состоится подписание соглашения о свободной торговле между Евразэс и Сингапуром.

Отмечается, на заседание, помимо лидеров государств — членов Евразэс (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России), приглашены президент Молдавии как глава государства — наблюдателя при союзе, а также президент Ирана и премьер-министр Сингапура в качестве почетных гостей.