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В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской Ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждение темы протестных акций в Москве.
«Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то. Мы считаем, что это исключительно наше дело», — цитирует Интерфакс представителя Кремля.
При этом он подчеркнул, что если существуют «какие-то конструктивные вопросы», то члены российской делегации и любые представители России «всегда готовы дать конструктивные пояснения».
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Политика , Дмитрий Песков , Совет Европы , Интерфакс , Москва
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