В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве

«Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то. Мы считаем, что это исключительно наше дело», — цитирует Интерфакс представителя Кремля.

При этом он подчеркнул, что если существуют «какие-то конструктивные вопросы», то члены российской делегации и любые представители России «всегда готовы дать конструктивные пояснения».