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«Нам не нравится»: Кремль жестко ответил ПАСЕ 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы обсудить протестные акции в Москве.
«Мы считаем, что это исключительно наше дело», — приводит слова Пескова «Интерфакс».
Он отметил, что российская сторона готова ответить на конструктивные вопросы о летних предвыборных акциях протеста в ходе дебатов в ПАСЕ, но Москве не нравится, когда ее внутренние дела обсуждаются за рубежом.
Ранее стало известно, что ПАСЕ включило в повестку осенней сессии обсуждение московских митингов. Из 122 депутатов за включение темы в повестку проголосовали 77 человек.
Политика , Дмитрий Песков , Совет Европы , Интерфакс , Москва
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