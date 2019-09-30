«Нам не нравится»: Кремль жестко ответил ПАСЕ

«Мы считаем, что это исключительно наше дело», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Он отметил, что российская сторона готова ответить на конструктивные вопросы о летних предвыборных акциях протеста в ходе дебатов в ПАСЕ, но Москве не нравится, когда ее внутренние дела обсуждаются за рубежом.

Ранее стало известно, что ПАСЕ включило в повестку осенней сессии обсуждение московских митингов. Из 122 депутатов за включение темы в повестку проголосовали 77 человек.