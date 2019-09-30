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Зюганов раскритиковал Ельцин Центр и назвал имена «главных предателей Родины» 

Ura.Ru 8 часов назад
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов считает, что экс-президент СССР Михаил Горбачев и первый президент России Борис Ельцин являются «главными предателями Родины». Также глава Компартии снова обрушился с жесткой критикой на екатеринбургский Ельцин Центр.
«60% немцев, живших в ГДР, ностальгируют по социализму. Когда предатели нашей Родины Горбачев, Ельцин и собравшаяся вокруг них клика разрушали СССР, многие не понимали, что происходит. Прозрение наступило слишком поздно. Сегодня большинство граждан России жалеют о разрушении Советского Союза.
Но возникает вопрос: почему в России пульсирует гнойник Ельцин-центра, щупальца которого стремятся дотянуться до Москвы?» — написал политик в своем микроблоге в Twitter.
Зюганов не впервые жестко высказывается о Ельцин Центре в Екатеринбурге. Так, как писало «URA.RU», в марте лидер КПРФ также резко критиковал центр, призвав его уничтожить.
«Гадюшник «Ельцин-центра» должен быть уничтожен!» — написал Зюганов в Twitter.
Однако подписчики лидера коммунистов его не поддержали. Они назвали «гадюшником» партию КПРФ и посоветовали Зюганову «прибрать труп у Кремля», проведя аналогию с Мавзолеем Ленина.
До этого, еще во время строительства Ельцин Центра, Зюганов называл его «центром русофобии». Против Ельцин Центра высказывался и режиссер Никита Михалков. Он обвинил культурный центр во «лжи» и «искажении истории».
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Политика , Видео , Русофобия и русофобы , Геннадий Зюганов , Михаил Горбачев , Борис Ельцин , Никита Михалков , КПРФ , Ельцин-центр
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