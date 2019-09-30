Зюганов назвал «главных предателей Родины»

Зюганов раскритиковал Ельцин Центр и назвал имена «главных предателей Родины». ФОТО

«60% немцев, живших в ГДР, ностальгируют по социализму. Когда предатели нашей Родины Горбачев, Ельцин и собравшаяся вокруг них клика разрушали СССР, многие не понимали, что происходит. Прозрение наступило слишком поздно. Сегодня большинство граждан России жалеют о разрушении Советского Союза.

Но возникает вопрос: почему в России пульсирует гнойник Ельцин-центра, щупальца которого стремятся дотянуться до Москвы?» — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Зюганов не впервые жестко высказывается о Ельцин Центре в Екатеринбурге. Так, как писало «URA.RU», в марте лидер КПРФ также резко критиковал центр, призвав его уничтожить.

«Гадюшник «Ельцин-центра» должен быть уничтожен!» — написал Зюганов в Twitter.

Однако подписчики лидера коммунистов его не поддержали. Они назвали «гадюшником» партию КПРФ и посоветовали Зюганову «прибрать труп у Кремля», проведя аналогию с Мавзолеем Ленина.