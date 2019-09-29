Посол России поздравил Курца с победой на парламентских выборах в Австрии

Досрочные парламентские выборы прошли в Австрии в воскресенье. По предварительным данным, побеждает партия Курца, набирая 37,1% голосов. На втором месте — Социал-демократическая партия с худшим в истории результатом (21,7% голосов). Австрийская партия свободы (АПС) опустилась на третье место, набрав 16,1% голосов. На четвертом месте — "Зеленые", набравшие рекордные 14%, на пятом — праволиберальная NEOS с 7,8%.

"Можно поздравить лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца с убедительной победой "народников" и пожелать скорейшего формирования нового дееспособного Федерального правительства. Российская сторона готова к продолжению плодотворного сотрудничества с будущим кабинетом министров Австрии", — написал посол в Facebook.

"Двусторонняя повестка дня российско-австрийских отношений исключительно насыщенная, и мы рассчитываем на последовательную реализацию всех имеющихся договоренностей и намеченных ранее планов", — добавил он.