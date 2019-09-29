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Аксенов отреагировал на смерть первого президента Крыма 

Газета.Ru 1 час назад
Аксенов отреагировал на смерть первого президента Крыма
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил свои соболезнования в связи со смертью первого президента полуострова Юрия Мешкова. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Аксенова, Мешков останется жить в новой истории Крымского полуострова.
Он отметил, что экс-президент Крыма прошел важный этап развития полуострова.
Ранее сообщалось, что умер Юрий Мешков.
До этого стало известно, что бывший и единственный лидер полуострова поехал отдыхать вместе с женой в Турцию, однако внезапно ему стало плохо. Его дочь рассказала, что отец повздорил с сотрудниками отеля из-за номера.
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Политика , Сергей Аксенов , Республика Крым
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