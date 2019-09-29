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Умерший экс-президент Крыма хотел быть похороненным на полуострове 

РИА Новости 2 часа назад
Экс-президент Крыма Юрий Мешков, скончавшийся днем в воскресенье в больнице после инсульта, хотел быть похороненным на полуострове, сообщила РИА Новости его дочь Марианна Мешкова.
"Хотел, чтобы его похоронили в Крыму, рядом с мамой", — сказала Марианна Мешкова.
Она добавила, что пока не знает, как организовать похороны в Крыму.
Экс-президент Крыма Юрий Мешков, перенесший ранее инсульт во время отдыха в Турции, скончался в больнице в Подмосковье на 74 году жизни.
Мешков был избран президентом республики Крым в феврале 1994 года и оставался в этой должности до отмены действовавшей в Крыму конституции республики Верховной Радой Украины весной 1995 года. Тогда же была создана лишенная суверенитета Автономная республика Крым в составе Украины. Мешков после этого переехал в Москву.
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Политика , Верховная Рада , РИА Новости , Республика Крым
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