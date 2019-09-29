Умер первый президент Крыма

Первый президент Крыма Юрий Мешков скончался в возрасте 73 лет в больнице в Московской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на его дочь Марианну.
«Он умер», — сообщила Марианна Мешкова.
Отмечается, что 1 сентября Мешков перенёс инсульт, когда находился на отдыхе в Турции.
В Подмосковье его доставили 16 сентября. Отмечается, что также у политика было диагностировано воспаление лёгких.
Мешков был президентом Республики Крым с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года, после чего Верховная рада Украины упразднила эту должность.