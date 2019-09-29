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Умер первый президент Крыма Юрий Мешков 

RT на русском + ещё 11 53 минуты назад
Первый президент Крыма Юрий Мешков скончался в возрасте 73 лет в больнице в Московской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на его дочь Марианну.
«Он умер», — сообщила Марианна Мешкова.
Отмечается, что 1 сентября Мешков перенёс инсульт, когда находился на отдыхе в Турции.
В Подмосковье его доставили 16 сентября. Отмечается, что также у политика было диагностировано воспаление лёгких.
Мешков был президентом Республики Крым с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года, после чего Верховная рада Украины упразднила эту должность.
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Политика , Видео , Верховная Рада , Московская область , Республика Крым
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