Умер первый президент Крыма Юрий Мешков

Первый президент Крыма Юрий Мешков скончался в возрасте 73 лет в больнице в Московской области . Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на его дочь Марианну.

«Он умер», — сообщила Марианна Мешкова.

Отмечается, что 1 сентября Мешков перенёс инсульт, когда находился на отдыхе в Турции.

В Подмосковье его доставили 16 сентября. Отмечается, что также у политика было диагностировано воспаление лёгких.