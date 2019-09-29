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Около 20 тыс. человек участвуют в митинге на проспекте Сахарова в Москве 

ТАСС + ещё 46 52 минуты назад
Названо число участников митинга в Москве
Фото: РИА Новости
Митинг в поддержку фигурантов "московского дела", согласованный с властями, собрал около 20 тыс. человек в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
"В согласованном властями столицы митинге на проспекте Академика Сахарова принимает участие около 20 тыс. человек", — сказали в полиции.
Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.
Митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов уголовных дел, возбужденных после летних акций, был согласован московскими властями на 20 тыс. человек. Как передает корреспондент ТАСС, помимо лидеров оппозиции, на митинге выступили бывшие фигуранты уголовных дел, с которых следствие сняло обвинение либо отпустило под подписку о невыезде.
Обобщенным термином "московское дело" стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом 2019 года. Самым крупным из них является объединенное уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 27 июля. По нему арестовали 15 человек, некоторых из них уже приговорили к различным срокам заключения.
Кроме того, по "московскому делу" проходит актер Павел Устинов. Он был осужден к 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОН на несогласованной акции в столице 3 августа. Приговор обжаловали адвокаты и Генпрокуратура, которая просит изменить наказание на не связанное с лишением свободы. Мера пресечения Устинову изменена с ареста на подписку о невыезде.
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Комментарии37
Политика , Росгвардия , Генпрокуратура РФ , Правительство Москвы , МВД , Москва
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