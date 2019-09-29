Названо число участников митинга в Москве

Около 20 тыс. человек участвуют в митинге на проспекте Сахарова в Москве

Митинг в поддержку фигурантов "московского дела", согласованный с властями, собрал около 20 тыс. человек в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"В согласованном властями столицы митинге на проспекте Академика Сахарова принимает участие около 20 тыс. человек", — сказали в полиции.

Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии

Митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов уголовных дел, возбужденных после летних акций, был согласован московскими властями на 20 тыс. человек. Как передает корреспондент ТАСС, помимо лидеров оппозиции, на митинге выступили бывшие фигуранты уголовных дел, с которых следствие сняло обвинение либо отпустило под подписку о невыезде.

Обобщенным термином "московское дело" стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом 2019 года. Самым крупным из них является объединенное уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 27 июля. По нему арестовали 15 человек, некоторых из них уже приговорили к различным срокам заключения.