Объяснено решение Лаврова ехать США после отказа в визах

Захарова рассказала, почему Лавров полетел в ООН на фоне визового скандала

"На тот момент, когда развороты над Атлантикой имели место, была совершенно иная ситуация. Сейчас задачи совершенно иные, как раз минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать", — сказала Захарова в эфире программы "Большая игра".

Так она ответила на вопрос, "было ли искушение" у министра развернуть самолет над Атлантикой и не полететь в США, как это в свое время сделал бывший глава МИД Евгений Примаков

Несколько членов российской делегации не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.