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Захарова рассказала, почему Лавров полетел в ООН на фоне визового скандала 

РИА Новости 14 минут назад
Объяснено решение Лаврова ехать США после отказа в визах
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
"На тот момент, когда развороты над Атлантикой имели место, была совершенно иная ситуация. Сейчас задачи совершенно иные, как раз минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать", — сказала Захарова в эфире программы "Большая игра".
Так она ответила на вопрос, "было ли искушение" у министра развернуть самолет над Атлантикой и не полететь в США, как это в свое время сделал бывший глава МИД Евгений Примаков.
Несколько членов российской делегации не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.
Захарова назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Визы не получили, в частности, глава генерального секретариата МИД Сергей Бутин, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
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Комментарии6
Политика , Мария Захарова , Евгений Примаков , Леонид Слуцкий , Сергей Лавров , Константин Косачев , Генассамблея ООН , Комитет госдумы по международным делам , ООН , Совет Федерации
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