Раскрыты детали засекреченного разговора Трампа и Лаврова

Стали известны детали засекреченного разговора Трампа и Лаврова

Согласно данным издания, Белый дом предпринимал попытки скрыть данное высказывание американского президента от средств массовой информации. Так, к меморандуму по окончании их встречи было допущено лишь несколько должностных лиц, обладающих высоким уровнем доверия.

Ранее стало известно о том, что при проведении этой же встречи Трамп якобы поделился с Лавровым сверхсекретной информацией относительно деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» *. Некоторое время спустя американский госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с опровержением данной информации. Он заявил, что в рамках официальной встречи Трампа с Лавровым было поднято обсуждение нескольких вопросов, включая и совместную работу для борьбы с терроризмом.

Напомним, первая встреча Дональда Трампа с официальными лицами России была проведена 10 мая 2017 года. Ее результатом стало заявлением Белого дома о намерении провести работу по улучшению взаимоотношений с Россией. При этом, Сергей Лавров охарактеризовал представителей администрации Трампа людьми своего дела.