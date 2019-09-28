Раскрыты детали засекреченного разговора Трампа и Лаврова

Американский лидер Дональд Трамп в ходе проведения в 2017 году встречи с Сергеем Лавровым, главой МИД Российской Федерации, и Сергеем Кисляком, ранее занимавшим пост российского посла, заявил о том, что его вовсе не беспокоит вероятное вмешательство Москвы в проведение президентских выборов в США в 2016 году. Трамп объяснил это тем, что Вашингтон совершал такие же действия в других государствах. Об этом стало известно из сообщения Washington Post, ссылающегося на информацию, полученную от собственных источников.
Согласно данным издания, Белый дом предпринимал попытки скрыть данное высказывание американского президента от средств массовой информации. Так, к меморандуму по окончании их встречи было допущено лишь несколько должностных лиц, обладающих высоким уровнем доверия.
Ранее стало известно о том, что при проведении этой же встречи Трамп якобы поделился с Лавровым сверхсекретной информацией относительно деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»*. Некоторое время спустя американский госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с опровержением данной информации. Он заявил, что в рамках официальной встречи Трампа с Лавровым было поднято обсуждение нескольких вопросов, включая и совместную работу для борьбы с терроризмом.
Напомним, первая встреча Дональда Трампа с официальными лицами России была проведена 10 мая 2017 года. Ее результатом стало заявлением Белого дома о намерении провести работу по улучшению взаимоотношений с Россией. При этом, Сергей Лавров охарактеризовал представителей администрации Трампа людьми своего дела.