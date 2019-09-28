США разоблачили себя новыми санкциями

Политолог объяснил, как США разоблачили себя новыми антироссийскими санкциями

По словам Анатолия Суздальцева, американцы фактически наказывают Россию за войну с террористами.

Санкциями от 26 сентября в отношении российской компании, пяти судов и трех граждан, Штаты косвенно поддерживают ИГИЛ*, отметил он.

«США налагают санкции на те российские организации и персоналии, которые поставляют топливо нашим боевым частям в Сирии, то есть получается, что США пытаются наказывать нас за то, что мы воюем с ИГИЛ*, и уже фактически ее победили», — сказал Суздальцев.

По его словам, санкции не скажутся на намерении России повергнуть террористов и закончить войну в Сирии.

«Эти санкции разоблачают самих американцев как неспособных держать жесткую, конкретную, договороспособную позицию в решении сложных проблем выживания мира», — резюмировал политолог.

США ввели новые санкции из-за поставок авиационного топлива для российской базы Хмеймим в Сирии. В МИД РФ подобное резко осудили, заявив, что Штаты «превзошли себя в собственном безрассудстве».

* — террористическая организация, запрещенная в РФ.