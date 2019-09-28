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Политолог объяснил, как США разоблачили себя новыми антироссийскими санкциями 

ТК «Звезда» 1 час назад
США разоблачили себя новыми санкциями
Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
По словам Анатолия Суздальцева, американцы фактически наказывают Россию за войну с террористами.
Новые антироссийские санкции США разоблачили самих американцев в неспособности держать жесткую позицию в решении сложных мировых проблем. Об этом радио Sputnik рассказал политолог Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Санкциями от 26 сентября в отношении российской компании, пяти судов и трех граждан, Штаты косвенно поддерживают ИГИЛ*, отметил он.
«США налагают санкции на те российские организации и персоналии, которые поставляют топливо нашим боевым частям в Сирии, то есть получается, что США пытаются наказывать нас за то, что мы воюем с ИГИЛ*, и уже фактически ее победили», — сказал Суздальцев.
По его словам, санкции не скажутся на намерении России повергнуть террористов и закончить войну в Сирии.
«Эти санкции разоблачают самих американцев как неспособных держать жесткую, конкретную, договороспособную позицию в решении сложных проблем выживания мира», — резюмировал политолог.
США ввели новые санкции из-за поставок авиационного топлива для российской базы Хмеймим в Сирии. В МИД РФ подобное резко осудили, заявив, что Штаты «превзошли себя в собственном безрассудстве».
* — террористическая организация, запрещенная в РФ.
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Комментарии4
Политика , В мире , Санкции , Война в Сирии , Санкции США , Андрей Суздальцев , МИД , ВШЭ , ИА Sputnik , США
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