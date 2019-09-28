Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минздраве РФ одобрили запрет курения на балконе 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Россиянам готовят новый запрет
Фото: ТАСС
По словам заместителя министра здравоохранения Олега Салагая, новая мера поможет предупреждать трагедии.
В Минздраве РФ позитивно оценили запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир. Заместитель руководителя ведомства Олег Салагай отметил, что это поможет предотвратить трагические случаи.
«На каждой пачке сигарет написано, что курение убивает. Но убивать курение может по-разному. Один из самых чудовищных способов — пожар», — написал он в личном паблике в социальной сети.
Салагай уточнил, что возгорание угрожает не только любителям покурить на балконе, но их соседям. Так, отметил он, от выброшенного наружу окурка могут пострадать жители нижних этажей, особенно, если у них на балконе есть что-то легковоспламеняющееся.
«Поэтому запрет на открытый огонь на балконе, установленный постановлением Правительства РФ по инициативе коллег из МЧС России, конечно же очень важен», — заключил Салагай.
С 1 октября в России будет запрещено использовать открытый огонь на балконах: например, для жарки шашлыков или курения. Наказывать курильщиков по большей части будут только если их действия привели к пожару.
Рецидивист 24 года прятался в тайге и избежал тюрьмы
ТК «Звезда»: последние новости
Политолог оценил реакцию Зеленского на скандал с публикацией стенограммы разговора с Трампом Политолог оценил реакцию Зеленского на скандал с публикацией стенограммы разговора с Трампом Политолог объяснил, как США разоблачили себя новыми антироссийскими санкциями Политолог объяснил, как США разоблачили себя новыми антироссийскими санкциями Помпео открестился от причастности к невыдаче виз российским делегатам в ООН Помпео открестился от причастности к невыдаче виз российским делегатам в ООН
Комментарии97
Политика , Общество , Олег Салагай , МЧС , Минздрав РФ , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волкер подал в отставку на фоне «украинского дела»
Волкер подал в отставку на фоне «украинского дела»50
Военные РФ прибыли в Венесуэлу
Военные РФ прибыли в Венесуэлу8
«В ядерной войне не будет победителей»
«В ядерной войне не будет победителей»35
Стрельба произошла в ночном столичном клубе
Стрельба произошла в ночном столичном клубе
Россиянин самокатом пробил голову ребенку
Россиянин самокатом пробил голову ребенку
Видео
В МИД прокомментировали новые санкции США
01:16
В МИД прокомментировали новые санкции США
В мире
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
00:17
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
Армия
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
05:19
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
Политика
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Порошенко сбежал от допроса за границу
00:38
Порошенко сбежал от допроса за границу
Украина В мире
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
01:39
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
Россиянки подрались на борту самолета
01:20
Россиянки подрались на борту самолета
Происшествия
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение